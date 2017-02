Greg Van Avermaet en schoonbroer Rik Verbrugghe nemen fietsenwinkel BMC Store over

Nazareth / Dendermonde / Hamme / Moerzeke - Greg Van Avermaet en Rik Verbrugghe zijn de nieuwe eigenaars van de BMC Concept Store in Eke. De winkel zal niet langer alleen BMC maar ook andere fietsenmerken verkopen. Olympisch kampioen Van Avermaet zal vooral een adviserende rol opnemen.

De BMC Concept Store opende in mei 2012 en de gelijknamige Worldtourploeg hield er sindsdien zijn service-course voor België. Beiden hadden ook dezelfde eigenaar: de Zwitserse ondernemer Andy Rihs. Die kondigde aan dat hij na 2017 stopt met wielersponsoring en zette de Concept Store in Eke te koop. Van Avermaet en zijn schoonbroer Verbrugghe zagen de opportuniteit en namen de winkel over.

Verbrugghe was nog op zoek naar een nieuwe uitdaging nadat IAM Cycling vorig jaar uit het wielrennen stapte en hij zo zijn job als sportief manager in rook zag opgaan. De ex-renner kiest meteen voor een nieuwe weg: naast BMC-fietsen zullen er in de toekomst ook andere merken te koop zijn langs de N60.