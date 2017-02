Lille -

Kampioen zijn is plezant, zéker in Lille. Nergens anders ter wereld schieten de elite-cyclocrossers zo als boschampignons uit de grond als in het dorp in de Kempen dat sinds vorige zondag door twee regenbogen overspannen wordt. Hoewel Wout van Aert en Sanne Cant intussen allebei naar Herentals verkast zijn, gingen we voor u op zoek naar het geheim van die wereldkampioenenkwekende gemeente waar vandaag de Krawatencross wordt gereden. En ja: er is een oorzakelijk verband!