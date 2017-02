Op bezoek bij de Portugezen aan het Sint-Jansplein: “Dit is klein Portugal niet”

Antwerpen 2060 - De Portugese slager op het Sint-Jansplein opent over enkele maanden een ‘minimercado’ in het voormalige postgebouw naast zijn winkel. Goed nieuws voor de buurtbewoners. Het plein wordt al jaren op een fijne manier gedomineerd door de Portugese gemeenschap die decennia geleden op deze plek is neergestreken en nog steeds uitbreidt. Op wandel langs de vele cafés, restaurants en winkels blijkt dat deze gemeenschap zich bijzonder goed voelt in de buurt.

Het is een hechte maar soms ook wel gesloten gemeenschap. Maar toch moet het al heel raar lopen voor je er als ‘buitenstaander’ de deur wordt buitengekeken. Een wandeling door klein Lissabon. Of is het ...