Jonge Fransman wint derde etappe in Ster van Bessèges

Lilian Calmejane (Direct Energie) heeft de derde etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. De Deen Mads Würtz Schmidt werd tweede.

De derde etappe was 152 kilometer lang met start en aankomst in Bessèges. Een kopgroep van 24 renners reed weg van het peloton en twee landgenoten tekenden present: Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) en Maxime Vantomme (WB-Veranclassic-Aqua Protect). Nog mee in de omvangrijke kopgroep waren ondermeer Tony Gallopin (Lotto-Soudal), Samuel Dumoulin (AG2R La Mondiale), Rein Taaramae (Katusha) en Sylvain Chavanel (Direct Energie). Het peloton liet begaan en de voorsprong van de 24 steeg tot meer dan tien minuten.

Op vijftig kilometer van de streep kregen we vanaf de Col deTrélis zelfs vooraan een spervuur aan aanvallen. Het was uiteindelijk de jonge Fransman Lilian Calmejane (Direct Energie) die solo naar de zege snelde. Frederik Backaert werd negende.