’Meest identieke tweeling’ was verslaafd aan plastische chirurgie, maar heeft nu spijt

De Australische tweeling Anna en Lucy DeCinque wilden ’s werelds meest identieke tweeling worden en hadden daar 250.000 dollar (omgerekend 231.310) euro aan plastische chirurgie voor over. Daar hebben ze nu echter spijt van, zo zeggen de zussen aan The Daily Mail.

Ze zijn 31 jaar en lijken als twee druppels water op elkaar. Daarvoor moesten ze heel wat ingrepen ondergaan. Anna en Lucy lieten beiden hun borsten vergroten, kozen voor fillers in hun lippen en lieten hun teint egaliseren dankzij lasertherapie. Ze besloten ook om hun wenkbrauwen en eyeliner permanent te laten tatoeëren.

Vandaag hebben de dames spijt dat ze zo frequent onder het mes zijn gegaan. Dat zeiden in het Australische televisieprogramma Sunrise. De twee maakten daarin bekend dat ze mentale problemen hebben die onder de noemer morfodysforie vallen. Dat is een psychische aandoening waardoor iemand een ingebeeld, negatief beeld heeft van zijn of haar eigen lichaam. Naar eigen zeggen staken de eerste symptomen de kop op nadat hun vader overleed.



Een foto die is geplaatst door AnnaLucy DeCinque (@annalucydecinque) op 2 Feb 2017 om 11:17 PST



“Onze dokter merkte dat er iets niet klopte. We wisten zelf eerst niet wat er met ons aan het gebeuren was. Er zat een soort monster in onze hersenen. We hadden voortdurend negatieve gedachten. Het zal een tijdje duren, maar we zijn aan de beterhand”, klinkt het. De tweeling wil zich nu focussen om het sensibiliseren van jongeren die mogelijk dezelfde mentale stoornis hebben als hen.



Een foto die is geplaatst door AnnaLucy DeCinque (@annalucydecinque) op 17 Jan 2017 om 8:22 PST



"Onze belangrijkste boodschap aan jongeren, mannen en vrouwen, is dat ze hulp kunnen krijgen. Wij zochten en kregen hulp. Schaam je er niet voor”, zeggen ze. De dames, die een lief delen en beiden een kind van hem willen, waarschuwen ook voor de impact van sociale media. “De wereld kan een kwade plek zijn. Sociale media kunnen jongeren kapotmaken. Je ziet constant foto’s van perfecte mensen, maar dat is slechts schijn.”