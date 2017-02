Zo kwam het prachtige bloemendecor bij de show van Dries Van Noten tot stand

Bij de voorstelling van de nieuwe zomercollectie van Dries Van Noten in Parijs, liepen de modellen op de catwalk tussen de ontdooiende ijsblokken met bloemen in. Op Facebook onthult de Antwerpse modeontwerper nu de making-of van de indrukwekkende en ijskoude installatie.

Vlak voor de lente, als het 's nachts nog wat vriest, dan ligt er buiten vaak een laagje ijs op de breekbare bloemen in bloei. Het is dat beeld dat Dries Van Noten wilde vertalen naar de catwalk bij de voorstelling van de zomercollectie in Parijs.

Op Facebook postte de modeontwerper een filmpje van de making-of van de ijsbloemen-installatie, een ontwerp van Azuma Makoto, een Japanse bloemkunstenaar. De bloemen werden uitgekozen in Amsterdam op 6 september en er werden in totaal 22 verschillende ijsblokken gemaakt voor de show van 28 september.