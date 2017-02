Kontich - Gedurende twee weken draaiden de lessen van kleuterschool De Schans rond het thema ‘ridders en prinsessen’. De klassen werden omgetoverd tot kastelen.

De kleuters van juffen Karin en Kendra leerden over de riddertijd en maakten ook knutselwerkjes in verband met het thema. Op de slotdag trokken de kleuters hun maliënkolders en prinsessenkleedjes aan, want de juffen hadden op vrijdag nog een heus ridderfeest voorzien als slotactiviteit.