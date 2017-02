GEZOCHT. Lezers die De Mol mee willen ontmaskeren

Vanaf maandag 6 februari ontpopt half Vlaanderen zich weer tot volleerd mollenjager. Op VIER gaat dan immers een nieuw seizoen van start van het razend spannende programma ‘De Mol’ van start. Beschouwt u zichzelf als een die-hard De Mol-fanaat? Dan hebben wij u nodig!

Tien deelnemers starten maandag in een nieuwe jaargang van De Mol. Een van hen is de saboteur, de negen anderen proberen hem of haar te ontmaskeren. Ook Gazet van Antwerpen zal meedoen in de jacht naar die ene mol in het spel. Na elke uitzending publiceren wij de zaken die in onze ogen verdacht lijken.

Ongetwijfeld zijn er tips of hints die ons ontgaan of valse verdachtmakingen waar wij met onze beide voeten intuimelen. Daarom willen we ook uw hulp inroepen. Bent u van plan om alles nauwgezet op te volgen, schriftjes met aantekeningen bij te houden of fora op het internet af te schuimen waar hints worden besproken en gedeeld?

Vul uw gegevens in in onderstaand formulier en motiveer bij ‘jouw reactie’ waarom u denkt dat u een goede mollenjager bent en uw inzichten wel eens van goud waarde kunnen zijn. Mogelijk nemen wij dan contact met u op.