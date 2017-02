Antwerp “met verstomming geslagen” over vonnis in zaak-Wauters: club gaat in beroep

Voetbalclub Antwerp heeft de rechtszaak tegen Eddy Wauters (83) verloren en moet de ex-voorzitter meer dan vijf miljoen euro betalen. De Great Old benadrukt dat het vonnis de club niet in gevaar brengt. Antwerp gaat ook in beroep tegen de uitspraak.

De Arbitragecommissie veroordeelde Antwerp op 19 maart 2016 tot de betaling van 4.988.409 euro aan Eddy Wauters, geld dat de ex-voorzitter in de club had gestoken. Antwerpbaas Patrick Decuyper zette het bedrag op een geblokkeerde rekening en stapte naar de rechtbank van eerste aanleg in Brussel voor een vernietiging van die uitspraak.

De Great Old verwees naar een eerder akkoord met Wauters waarin hij 2,6 miljoen euro zou moeten krijgen. 2,6 of 5 miljoen euro? Dat was de vraag in Brussel. De rechter oordeelde dat de klacht van Antwerp ongegrond is en de club moet Wauters het volledige bedrag betalen. Door interesten is dat ondertussen meer dan vijf miljoen euro geworden.

“Het is de zoveelste keer dat ik gelijk krijg”, reageert Wauters op ATV. “Ik vind het spijtig dat het zo moet lopen, maar ik ga wel het geld meteen opeisen. Ik ben al op een zeer respectabele leeftijd gekomen en ik ben hier niet eeuwig.”

Antwerp in beroep

“Na lezing van het vonnis en studie met verschillende advocaten is de club met verstomming geslagen over de inhoud van dit vonnis. De club zal dan ook in hoger beroep gaan”, laat Antwerp in een persbericht weten.

“De middelen zijn aanwezig en bijgevolg brengt dit vonnis de club niet in gevaar. De toekomst van de club is dan ook veilig. Het is zeer jammer dat Eddy Wauters als ex-voorzitter wederom zijn eigen belang veilig stelt en laat primeren boven het clubbelang.”