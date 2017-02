Zelestraat afgesloten door gasgeur

Mechelen - De Zelestraat in de Mechelse binnenstad is vrijdagmorgen afgesloten na een melding van gasgeur. Uiteindelijk blijkt het te gaan om drukverlies op een leiding.

De bewoners zitten door het probleem zonder gas en elektriciteit. Brandweer, Eandis en politie kwamen ter plaatse. “Voor het verkeer hebben wij een omleiding ingesteld. Bewoners, voetgangers en fietsers kunnen wel nog door”, zegt woordvoerder Dirk Van de Sande van de politie Mechelen.

Ondertussen is de oorzaak van de gasgeur gevonden en is de herstelling van de leiding bezig. “Er was op geen enkel moment gevaar en we moesten ook niemand evacueren”, zegt de woordvoerder nog.