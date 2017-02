Emmanuel Macron, niet eens een politicus en toch de populairste

De Franse presidents­verkiezing­en worden de meest onvoorspelbare ooit. De fraudezaak rond Fillon heeft alle scenario’s overhoop gehaald. In het voordeel van FN-kopstuk Marine Le Pen, maar, nog opmerkelijker, ook van de partijloze Emmanuel Macron. Die schiet vanuit het niets als een komeet de hoogte in. Te jong, te onervaren en toch plots de populairste politicus van het land. Die straks allicht de strijd met Le Pen zal aangaan in de tweede ronde. En niet kansloos is.