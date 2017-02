Meer dan duizend Mechelaars delen auto

Mechelen - Meer dan duizend inwoners van Mechelen delen ondertussen een auto. Voor de leden van Cambio komen er twee standplaatsen bij en de stad schakelt zelf een nieuwe elektrische wagen in.

Bij Cambio zijn momenteel 800 Mechelaars aangesloten, zo’n tweehonderd meer dan vorig jaar. En ook het particulier autodelen zit in de lift en telt ondertussen ruim 250 gebruikers. “Dat is geen verdubbeling zoals het landelijk gemiddelde, maar gezien de jarenlange proactieve uitbouw van het netwerk in onze stad is een stijging van 30 procent een zeer mooi cijfer. We blijven consequent de kaart trekken van alternatieve mobiliteit”, zegt bevoegd schepen Marina De Bie (Groen).

Daarbij moedigt de stad vooral het gebruik van de fiets aan en in tweede orde autodelen. Dit voorjaar komen er twee wagens bij voor de Cambioleden, aan de standplaatsen Brusselpoort en Nekkerspoel. Bovendien organiseert Cambio, in samenwerking met onze mobiliteitsdienst, een bevraging om een verdere uitbreiding met nog eens zes wagens te onderzoeken op vijf mogelijke locaties”, kondigt De Bie aan.

Binnenkort neemt de stad zelf een elektrische Nissan Leaf in gebruik. Hij vervangt de Hybride Toyota Prius in de vloot van deelwagens. De Nissan rijdt niet tijdens het weekend en dus kunnen leden van Cambio hem gebruiken.