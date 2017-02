The Offspring komt rocken op Lokerse Feesten

Met The Offspring speelt komende zomer een van de meest populaire punkbands op de Lokerse Feesten. De Amerikanen komen op woensdag 9 augustus naar de Grote Kaai.

The Offspring, dat zijn de stoere mannen achter hits als Pretty Fly, Self Esteem en Come Out and Play. Hun optredens leveren altijd vuurwerk op, en dat komen ze op woensdag 9 augustus demonstreren op de Lokerse Feesten.

De voorverkoop is meteen gestart via www.lokersefeesten.be.

Eerder werden ook al onder meer Pixies, Alice Cooper, Marilyn Manson, Doe Maar en Anouk aangekondigd voor de 43ste Lokerse Feesten.