Proto haalt opgelucht adem: geen operatie nodig

Silvio Proto (33) hoeft nog niet te vrezen voor het einde van zijn carrière. Nadat de Oostende-doelman gisteren opnieuw door de knie ging waarvan hij in november al gedeeltelijk de achterste kruisband scheurde, blijkt die niet verder geraakt. Een operatie is dan ook niet nodig, al betekent het wel nog steeds een terugval in zijn revalidatie. Dat valt echter op te lossen met een korte rustperiode.

Dinsdag had Silvio Proto van dokter Geert Declercq groen licht gekregen om de training bij KV Oostende te intensifiëren en weer voluit te gaan met de groep. Nadat hij in november zijn achterste kruisband had gescheurd, lag Proto voor op zijn revalidatieschema en was hij enorm gretig om de concurrentie aan te gaan met nieuwkomer William Dutoit. Zeker nadat Dutoit had uitgeblonken in de halve finale van de beker tegen RC Genk.

Maar gisterenmorgen sloeg het noodlot opnieuw toe. Na een sprong – zonder enig contact – greep Proto opnieuw naar zijn knie. Hij schreeuwde. Deels van de pijn, deels uit pure frustratie. Liefst wilde hij zo snel mogelijk een dokter zien en alles en iedereen moest daarvoor wijken. Uiteindelijk werd Proto door een kinesist naar het ziekenhuis gebracht.

Negen tot twaalf maanden aan de kant vermeden

Daar kalmeerde hij wel, want het gevoel was toch niet hetzelfde als in november. Vandaag bleek bij specialist Geert Declercq dat de kruisband niet geraakt is en Proto dus ook niet geopereerd zal moeten worden. Ongetwijfeld een hele opluchting, want in dat geval zou Proto negen maanden tot een jaar out zijn geweest en had hij als 33-jarige zelfs moeten vrezen voor het einde van zijn carrière. De achterste kruisbanden zijn immers de moeilijkst te opereren kruisbanden.

In november had de ­13-voudige Rode Duivel een chirurgische ingreep nog kunnen vermijden. Proto revalideerde als een bezetene bij kinesist Lieven Maesschalck en wilde over een tweetal weken opnieuw spelen. Hoe dan ook zal zijn terugkeer nu even uitgesteld moeten worden. Een korte rustperiode is immers aangewezen.