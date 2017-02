Kylie Minogue en twintig jaar jongere verloofde uit elkaar

Kylie Minogue heeft haar twintig jaar jongere verloofde, de Britse acteur Joshua Sasse gedumpt en het huis uit gegooid, schrijft de Britse krant The Sun. Hoe verliefd ze deze maand nog leken, de Australische zangeres (48) vermoedt dat hij een affaire heeft met de Spaanse actrice Marta Milans.

Kylie Minogue kondigde begin 2016 aan dat ze smoorverliefd was op de twintig jaar jongere acteur Joshua Sasse en dat ze wilden trouwen. Wanneer het feest zou doorgaan, lag nog niet vast. "Ik geniet ervan om verloofd te zijn. Iedereen is blij voor ons en mijn familie vindt mijn toekomstige fantastisch”; gaf Kylie nog mee. In een interview met Daily Mail zei ze eerder deze week nog dat ze niet kon wachten om de achternaam van Joshua over te nemen.

Maar het sprookje lijkt nu voorbij. De Britse krant The Sun schrijft dat Kylie Minogue de relatie met Joshua beëindigd heeft. De zangeres vermoedt dat hij een relatie heeft met de Spaanse actrice Marta Milans (34). De 29-jarige Sasse bracht de laatste tijd veel tijd door met de Spaanse actrice. De twee leerden elkaar kennen op de set van de Amerikaanse serie No Tomorrow. Joshua zou dit geheim hebben gehouden voor zijn verloofde, maar Kylie is er toch achter gekomen. "Ze vertrouwt hem niet meer", schrijft The Sun.

Kylie en Joshua hadden al heel wat ruzies en woorden voor Kylie in januari naar coutureweek in Parijs was afgereisd. Minogue heeft Joshua ondertussen het huis uit gegooid, en zou ook haar verlovingsring niet meer dragen.