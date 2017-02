Topchefs koken voor goed doel

Antwerpen - In de Zuiderkroon vindt aanstaande zondag voor de zestiende keer Antwerp Diner plaats, een benefiet waar geld wordt ingezameld voor onderzoek en preventie van aids en hiv. Tal van topchefs en artiesten werken eraan mee. Vorig jaar werd er zo’n 70.000 euro ingezameld voor het goede doel.

Onder het motto ‘Wij zetten aids op het menu’ zal de zestiende editie van Antwerp Diner zondagavond heel wat mooie namen uit de Belgische horecawereld naar de Zuiderkroon lokken.

Hoogstaand

De gasten worden getrakteerd op een hoogstaand culinair diner, dat dit jaar verzorgd wordt door veertien topchefs, onder wie Wouter Keersmaekers van De Schone van Boskoop, Seppe ­Nobels van Graanmarkt 13, ­Ingrid Neven van Pazzo en ­Dennis Broeckx van L’Epicerie du Cirque. Ook chocolademeester Dominique Persoone zal van de partij zijn.

Gepofte quinoa

De chefs worden de hele avond ondersteund door leerlingen en leerkrachten van de PIVA. Op het sterrenmenu staan onder meer pulled beef met zoetzure groenten, een espuma van gerookte bloody mary en gepofte quinoa van paprika.

De hele avond lang brengen ­artiesten ook entertainment. ­Timothy, de tenor die iedereen omver blies in Belgium’s Got ­Talent, zorgt voor een muzikale noot. Nadien staan achtereenvolgens In Team, Laura Tesoro, Gene Thomas, Kate Ryan, Donna ­Summer Tribute, Charel van Domburg en Wim Soutaer op het podium. Hoogtepunt van de avond is de Antwerp Diner Tombola, waarbij elk lot garant staat voor een waardevolle prijs.

De opbrengst van de avond gaat naar drie goede doelen die zich inzetten voor de bestrijding van aids en hiv: het Instituut voor Tropische Geneeskunde, Tomorrow4Isibani en Sensoa. Tijdens de vorige editie werd zo’n 70.000 euro opgehaald.

Kuntwerk geveild

Naar jaarlijkse gewoonte wordt tijdens Antwerp Diner ook de Marc De Punt Award uitgereikt. Een prijs die werd vernoemd naar de bezieler van het gebeuren en een lovenswaardig project ter preventie van aids en hiv beloont. Op een speciale veiling zal ook de beroemde Poetin Poes (een groot standbeeld van een roze kat) van kunstenaar Hannes D’Haese verkocht worden. Het kunstwerk werd vorig jaar naar het Kremlin gestuurd als protest tegen het anti­holebibeleid in Rusland, maar het werd niet aanvaard door president Poetin.

Het prestigieuze galadiner is intussen helemaal uitverkocht.

www.antwerp-diner.be