Tiger Woods op de dool: gooit handdoek na eerste ronde in Dubai

Tiger Woods gaat vrijdag niet meer van start op het Dubai Desert Classic golftoernooi. Een pijnlijke rug speelt de 41-jarige Amerikaan andermaal parten, zo maakte de toernooidirectie bekend.

De golflegende was anderhalf jaar buiten strijd na verscheidene rugoperaties. Vorige week vierde hij zijn langverwachte comeback op de Amerikaanse PGA Tour, maar dat werd geen succes. In Torrey Pines haalde hij de cut niet.

Ook in Dubai, waar een toernooi voor de European Tour wordt afgewerkt, begon de veertienvoudige grandslamwinnaar donderdag weinig overtuigend. Hij noteerde een ronde in 77 slagen, vijf over par. Daarmee kwam Woods niet verder dan plaats 121.

Foto: AFP

Thomas Pieters staat voorlopig 38, Thomas Detry 59e en Nicolas Colsaerts 112e.