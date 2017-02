Frankrijk en Australië nemen foutloze start in Wereldgroep van Davis Cup

Frankrijk en Australië zijn goed begonnen aan hun duel in de eerste ronde van de Wereldgroep in de Davis Cup. Beide landen staan na dag 1 op een 2-0 voorsprong.

Frankrijk is in Tokio aan de slag tegen Japan. Vrijdag won Richard Gasquet (ATP 18) met 6-2, 6-3 en 6-2 van Taro Daniel (ATP 114). Aansluitend was Gilles Simon (ATP 24) met 6-3, 6-3, 6-4 te sterk vooor Yoshihito Nishioka (ATP 85).

Australië staat in Melbourne 2-0 voor tegen Tsjechië. Jordan Thompson (ATP 65) ging met 6-3, 6-3, 6-4 voorbij Jiri Vesely (ATP 54). Daarna was Nick Kyrgios (ATP 15) een maat te groot voor Jan Satral (ATP 157): 6-2, 6-3, 6-2.

Wie drie wedstrijden wint, plaatst zich voor de kwartfinales. België speelt van vrijdag tot zondag in Frankfurt tegen Duitsland.