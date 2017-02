Nu al paaseieren te vinden in de supermarkt

De kerstboom is nog maar net de deur uit of de paashaas staat alweer te springen. In de warenhuizen van Albert Heijn liggen nu al paaseieren in de rekken. Toch is het nog 73 dagen wachten vooraleer de klokken uit Rome vertrekken. Ook in de Colruyt liggen er eitjes in het seizoensrek. Op dezelfde plek waar tot voor kort nog klazen en pieten lagen. Ook de Carrefour legt ze in het schap, en bij Delhaize wordt al dat lekkers vanaf volgende week verkocht.

Alleen: niet alle klanten kunnen ermee lachen. “Paaseieren in januari? You’ve got to be kidding me... Ik heb de kerstkransjes nog niet verteerd!”, twitterde Bureau Herleef. “Het lijkt vroeg, maar hierover bestaan afspraken in de retailsector”, reageert Hanne Poppe van Colruyt.