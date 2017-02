Zeventigers ontsnapt aan verdrinking: “We zoeken onze reddende engelen”

Mechelen / Hofstade - Herman Muyldermans (74) is op zoek naar de twee wielertoeristen die in de zomer van vorig jaar hem en zijn vrouw uit de Leuvense Vaart in Mechelen hebben gered. Johanna Vossen (78) lijdt aan de ziekte van Parkinson en belandde met een scootmobiel die ze testte in het water.

Vrijdag 12 augustus 2016. Het is een dag die Herman en Johanna uit Hofstade (Zemst) nooit meer zullen vergeten. “Het was een mooie dag. We beslisten om de scootmobiel uit te testen die we in bruikleen hadden”, zegt Herman. Die moest de mobiliteit van zijn echtgenote Johanna helpen verbeteren. Ze lijdt al bijna zestien jaar aan de ziekte van Parkinson.

Maar amper een paar honderd meter van huis, aan zwembad Geerdegemvaart in Mechelen, liep het helemaal mis. Plots zag Herman zijn vrouw met de scootmobiel afwijken richting graskant. Hij riep nog, maar in paniek gaf ze gas bij. Johanna belandde in het water.

"Johanna kreeg al water binnen"

Herman gooide zijn fiets aan de kant en sprong haar achterna. “Ze lag op haar rug en kreeg al water binnen. Ik kon haar net boven water houden omdat het me nog net lukte om te blijven staan. Veel scheelde het niet”, vertelt Herman.

Voor de twee slachtoffers het goed en wel beseften, was er hulp. Twee wielertoeristen die er toevallig passeerden, sprongen zonder aarzelen het water in. “De twee mannen, ik schat tussen de dertig en de veertig jaar oud, haalden ons even snel het water uit als wij er in lagen. Zonder hen had het misschien erger kunnen aflopen”, zegt Herman. Hij hoopt hen nu terug te vinden. “Zij waren onze reddende engelen. Ik zou de twee heren graag nog eens ontmoeten. Om hen nog eens extra te bedanken”, zegt Herman nog.

herman.muyldermans@telenet.be