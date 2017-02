Duizend figuranten gezocht voor optocht op Linkeroever

Linkeroever - Beeldend kunstenaar Thomas Verstraeten is op zoek naar figuranten voor een kunstproject. Duizend Antwerpenaren zullen op 20 mei in stoet voorbijtrekken aan het Van Eedenplein op Linkeroever.

Mensen die spuwen op straat, vrouwen op mannenfietsen of levende standbeelden: ze maken allemaal deel uit van het Antwerpse straatbeeld. Al die groepen mensen inspireerden Verstraeten tot De Parade van Mannen, Vrouwen en Diegenen Die Vanuit de Verte op Vliegen Lijken, een artistiek project in samenwerking met ­deSingel, Detheatermaker en Het Bos. “Met deze parade wil ik Antwerpen graag vatten in één levende sculptuur”, vertelt Verstraeten. “Wandelend door de stad werd ik getroffen door groepen als pizzakoeriers of bestuurders van een bakfiets. Ik droom van een parade waarin alle gemeenschappen, leeftijden, uniformen en transportmiddelen lopen: duizend figuranten, verdeeld over vijftig groepen van twintig mensen.”

De parade trekt op zaterdag 20 mei voorbij aan een tribune met betalende toeschouwers ter hoogte van het Frederik Van Eedenplein. “Op Linkeroever is het rustig en je hebt er een prachtig uitzicht op de rede van Antwerpen. Het publiek begeeft zich naar de stille oever van de stad om er na te denken over het stadsgewoel.”

“De parade, die ook rechtstreeks op ATV wordt uitgezonden, vangt aan om 22u. Aangepaste verlichting bij het vallen van de avond zorgt voor een theatraal effect.”

Via contacten met de verscheidene gemeenschappen engageerde Verstraeten al zo’n vierhonderd figuranten, maar hij zoekt nog mensen met een specifiek profiel: chauffeurs in het bezit van een witte bestelwagen, vrouwelijke bestuurders in het bezit van een donkere SUV, mensen met een golden retriever, mensen die geregeld naar de zonnebank gaan, mensen kleiner dan 1,60 meter, mannen die in maatpak of kostuum naar het werk gaan en vaders en moeders met een baby in een draagdoek.

“Voorafgaand aan de dag van de voorstelling is er één moment waarop men zich moet kunnen vrijmaken.”

joris@deparadevanmannenenvrouwen.be of 0478.39.56.47.