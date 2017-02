Ringland deelt boompjes uit

Foto: WAS

Antwerpen - Voor haar driejarig bestaan deelt burgerbeweging Ringland zondag 12 februari duizend boompjes uit. Daarmee neemt Ringland de boodschap van het hoofd van het Europees Milieuagentschap Hans Bruyninckx letterlijk, die zei dat elke boom extra telt.

Wie een boompje wil ophalen, mag dat planten op een plaats naar keuze. Als Ringland er ligt, kunnen de bomen misschien nog verplant worden naar het eerste echte Ringlandbos, laten de initiatiefnemers weten. De boompjes worden uitgedeeld tussen 14u en 17u op het grasveld op de hoek van de Singel en de Jan Van Rijswijcklaan.

Ze zijn nu nog maar een halve meter hoog en kunnen dus makkelijk meegenomen worden in de fietstas of op de tram. Er zal ook muziek, eten en drinken zijn in een feestelijke sfeer op 12 februari.