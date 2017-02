De Lijn onderzoekt tracés voor tram naar Wilrijk en Kontich

De keerlus in de Dascottalei in Deurne. In het zuiden wil De Lijn ook punten aanleggen waar de trams kunnen omkeren. Foto: WAS

Wilrijk / Kontich - Het college van burgemeester en schepenen heeft een brief geschreven naar vervoersmaatschappij De Lijn. Daarin worden drie voorkeurstracés voorgesteld voor het doortrekken van de tramlijn naar Wilrijk en Kontich.

Er is al langer sprake van een doortrekking van de tramlijn naar het zuiden van Antwerpen, maar nu worden de plannen stilaan concreet. Begin vorig jaar gaf De Lijn de opdracht aan het studiebureau om een tramverlenging richting Wilrijk en Kontich te onderzoeken. In de verkenningsfase werden door een studiebureau in totaal tien tracés bekeken, waarvan er na een analyse nog vijf in aanmerking kwamen. Daaruit werd nu door het college de voorkeur gegeven voor drie tracés.

Niet door Wilrijks centrum

“Voor Wilrijk gaat de voorkeur naar een tracé dat niet door de nauwe straten in het centrum loopt. Die vraag kwam vanuit het district. Ook de Bist is daar nog maar recent heraangelegd. Een tracé langs daar zou te ingrijpend zijn en de districtsbegroting overschrijden. Daarom verkiezen we de optie die langer langs de Boomsesteenweg loopt, waar het wel voldoende breed is en waar meer mogelijkheden zijn om de wagen te parkeren”, zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis. (N-VA).

“De Lijn wil in het zuiden ook nieuwe punten ­creëren waar de tram zou kunnen omkeren, zoals op de Bolivarplaats momenteel. Daarom stellen wij voor om ook de Emiel Vloorstraat op het Kiel mee te nemen in de plannen. Door de tram daar door te trekken, worden ook de woonblokken op het Kiel, de sport- en scholencluster en het bedrijventerrein Blue Gate bediend en is er plaats om te keren.”

Voor de doortrek naar Kontich worden door de stad twee tracés goedgekeurd. “Eerder werd een tracé uitgewerkt dat doorliep naar eindhalte Basiliek in Edegem. Maar dat is geen optie omdat die variant geen mogelijkheid aanbiedt om het ZNA, en de park & ride aan de R11 te bedienen. Het is net de bedoeling van de doortrek om mensen te overtuigen om hun wagen aan de rand te parkeren om de tram te nemen”, zegt Kennis.

Ook trambus mogelijk

De verschillende voorkeurstracés die nu op tafel liggen, moeten nog technisch onderzocht worden door De Lijn. “De concrete inpassing van het tracé, de mogelijke haltes en de fysieke inpasbaarheid zijn onderdeel van het studiewerk dat nu volgt na de selectie van de opties”, legt Kennis uit. “Ook over het type vervoer is zelfs nog geen uitsluitsel. Het zou zowel om een doortrek van een bestaande tramlijn kunnen gaan, als een trambus (die geen tramsporen nodig heeft, red.). Dat zou dan de eerste zijn voor de stad Antwerpen. Wanneer er gekozen wordt voor een tramlijn, geeft de stad de voorkeur aan een tram die in een vrije bedding kan rijden. Zo hindert ander verkeer De Lijn niet en wordt de tram de snelste vervoersoptie.”