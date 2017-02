Tests om ziektes zelf op te sporen binnenkort massaal in apotheken

De komende maanden komt een nieuw fenomeen op ons af: bij de apotheker zullen meer dan 25 zelftests te koop zijn, voor het thuis opsporen van bijvoorbeeld verhoogde cholesterol, ijzertekort, glutenintolerantie of vruchtbaarheidsproblemen bij de man.

De bekendste zelftest is allicht de zwangerschapstest, die allang is ingeburgerd bij vrouwen die zwanger willen worden. De hiv-zelftest en een test die bloed in de stoelgang meet, wat mogelijk op darmkanker wijst, zijn sinds kort te koop. Maar de sector van de medische producten ziet nu brood in veel meer soorten thuistests. Dat zal vanaf volgende week duidelijk worden in uw apotheek. De eerste tests die op de markt komen, sporen onder meer glutenintolerantie op (in een druppel bloed), urineweginfecties (in een staal urine) en een bacterie die maagzweren of maagkanker kan veroorzaken (op te sporen in een druppel bloed).

Artsenvereniging Domus Medica reageert vrij kritisch op de zelftest-trend: “Er worden noden en problemen gecreëerd die er niet zijn.” De apothekers zijn wel positief en zien in de zelftests een mogelijkheid om hun adviserende rol op te nemen, iets dat ze in de toekomst nog meer willen doen. “Wat de uitslag van zo’n zelftest ook is, de apotheker is er om uitleg te geven en om door te verwijzen naar de arts indien nodig. Een diagnose stellen is zijn terrein”, zegt Georges Verpraet, ondervoorzitter van KAVA, de Koninklijke Apothekers Vereniging van Antwerpen. De apothekersverenigingen gaan volgende maand apothekers opleiden over hoe om te gaan met zelftests.