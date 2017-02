Twee extra bruggen over Kieldrechtsluis tegen eind 2018

Tegen het najaar van volgend jaar zouden over de Kieldrechtsluis nog twee bijkomende bruggen moeten liggen. De offertes daartoe werden donderdag afgesloten.

Twee jaar geleden vertrok vanuit China het afzinkbare “zwarelastenschip” Zhen Hua 15 met een merkwaardige lading: bovenop het schip lagen vier enorme sluisdeuren, plus twee reusachtige basculebruggen bestemd voor de Kieldrechtsluis. Pas twee maanden later bereikte het schip de Waaslandhaven. Intussen is de sluis volop operationeel, maar er is nog plaats voorzien voor twee extra reservebruggen. Voor die bestelling werd vorig jaar een offerte uitgeschreven die donderdag werd afgesloten.

Volgens directeur Freddy Aerts, hoofd van de afdeling Maritieme Toegang, zijn er vier kandidaten met wie de komende weken wordt onderhandeld. Daarbij gaat het vooreerst om de Tijdelijke Handelsvereniging Waaslandsluis, die de sluis bouwde. Die bestaat uit baggeraar Jan De Nul nv, CEI De Meyer NV, Betonac NV, Herbosch-Kiere NV en Antwerpse Bouwwerken NV. Daarnaast zijn ook het constructiebedrijf Aelterman uit Gent, Iemants Staalbouw uit Arendonk en Victor Buyck Staalbouw uit Gent kandidaat.

Een en ander kan erop wijzen dat de (smallere) bruggen – ter waarde van zowat 20 miljoen euro – niet in China zullen worden gebouwd. De bruggen moeten in het najaar van 2018 operationeel zijn.