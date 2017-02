Topspeurder Agim D. ging de diamant zuiveren maar staat zelf terecht voor witwassen

Antwerpen -

Het Mechelse openbaar ministerie heeft veertig maanden celstraf gevorderd tegen topspeurder Agim D. De Mechelaar was jarenlang hét gezicht van de strijd tegen diamantfraude in Antwerpen, maar wordt nu berecht voor witwassen en valsheid in geschrifte nadat bij hem thuis voor een half miljoen euro aan diamanten gevonden is.