Deze duo’s van Mijn Pop-uprestaurant strijden in Antwerpen... maar niet van harte

Amper thuismatchen in Mijn Pop-uprestaurant dit jaar: de Limburgers en Antwerpenaars worden naar het verre Kortrijk gestuurd. De andere drie duo’s, uit de Kempen en Oost- en West-Vlaanderen, belanden in Antwerpen.

Het concept van deze editie was al langer bekend: zes duo’s openen per drie hun pop-up op twee locaties, Antwerpen en Kortrijk. Alleen de beste pop-up per stad speelt de finale.

Donderdag werd duidelijk dat de West-Vlamingen Karel en Birger hun barbecuezaak openen op de Gedempte Zuiderdokken. Daar krijgen ze het gezelschap van de Oost-Vlaamse dames Laure en Charlotte, die varken op het menu zetten, en Mollenaars Bo en Emily, die rond vijf groenten gaan werken.

“Drie uur onderweg”

Pas ter plekke ontdekten de kandidaten wie hun buren werden. “Ik hoopte om juist níét tegen Karel en Birger uit te komen”, jammerde Emily. “Niet dat we hen niet willen, maar het zijn zware concurrenten. Het wordt nu een pak moeilijker om die finaleplek te veroveren.”

Maar ook Karen en Birger waren niet tevreden. “Een enkele rit is meer dan 100 kilometer”, aldus de West-Vlamingen. “Voor een heen- en terugrit zijn we drie uur onderweg. Antwerpen is veel verder dan we gehoopt hadden. De kinderen zullen ons moeten missen.”

Alleen Laure en Charlotte konden zich vinden in Antwerpen. Charlotte woont in Melsele, niet zo ver van Antwerpen-Zuid.

Antwerps duo in “West-fucking Vlaanderen”

De Antwerpse jonge veulens Fanny en Veronique morden ook al tijdens hun autorit richting pop-up. “Elke keer we een bord met ‘Antwerpen’ passeerden, verdween er een sprankeltje hoop. West-fucking Vlaanderen... Het klínkt zelfs ver”, vloekte het duo.

Ook Leena en Yannick, uit Kalmthout en Brasschaat, moeten naar Kortrijk. Terwijl Leena zich er snel bij neerlegde, had Yannick het moeilijk. “De moed zonk me in de schoenen. Ik vind het ook erg voor mijn vriendin en ouders. Je wil die toch mee betrekken in het avontuur, zeker als je het zelf eens moeilijk krijgt.”

Limburgse buren

Toen Yannick merkte dat ook Fanny en Veronique helemaal naar de andere kant van het land werden gestuurd, vond hij lotgenoten om mee te treuren. “Samen dezelfde miserie. We zitten in hetzelfde schuitje...”

En toen moesten de Antwerpse duo’s nog ontdekken dat ze in het verre Kortrijk buren worden van het Limburgse koppel Mitchell & Daniela. Ook al geen cadeau, want Mitchell is de enige chef-kok onder de kandidaten. Tijdens de eerste opdracht in Mercado scoorde hij meteen bij de juryleden.

Vanaf 11 februari zijn alle pop-uprestaurants open voor het publiek. Een tafeltje reserveren kan vanaf nu via vtm.be of de VTM-app.