VIDEO - Springen, hangen, klimmen in Stoerwoud vanaf volgend jaar

Essen - Een echte grote speeltuin heeft de gemeente Essen nog niet. Maar daar komt volgend jaar verandering in. Op het terrein van de Oude Pastorij komt een avontuurlijk en uitdagend Stoerwoud.

De tuin rond gemeenschapscentrum Oude Pastorij is een pareltje in het centrum van de gemeente. “Als kind ging ik graag spelen in de speeltuin”, zegt schepen van Jeugd Helmut Jaspers (sp.a). “Ondertussen blijft er maar weinig meer over van die speeltuin. De ganse site heeft dringend nood aan een opwaardering. De vest aan de Oude Pastorij zal hersteld worden. Daarvoor is een budget van 85.000 euro voorzien. Hiervoor werd er een landschapsbeheersplan opgesteld, want de tuin én het gebouw zijn beschermd als onroerend erfgoed. De plannen werden in december goedgekeurd waardoor we nu ook in aanmerking komen voor subsidies vanuit Vlaanderen.

Op dezelfde locatie komt er een avontuurlijke natuurspeeltuin die 70.000 euro kost. De speeltuin zou klaar moeten zijn tegen het voorjaar van 2018.

Regionaal Landschap

Voor het ontwerp van de speeltuin doet de gemeente een beroep op Regionaal Landschap De Voorkempen. Zij hebben ervaring met het ontwerpen en inrichten van natuurspeeltuinen. “Op deze centrale plaats in het centrum is de aanleg van het Stoerwoud ongetwijfeld een meerwaarde voor de kinderen in onze gemeente”, zegt Jaspers. “Vooral grote kinderen zullen in Stoerwoud hun ding kunnen doen.”

De kinderen van de kindergemeenteraad hebben een belangrijke inbreng in het ontwerp van de avontuurlijke speelruimte. Zij zullen samen met de jeugdraad rond de tafel zitten. Merijn de Backer (11) en Meike Miguet (11) zetelen beide in de kindergemeenteraad. “Tijdens de kindergemeenteraad hebben we beslist dat een nieuwe speeltuin een leuke aanwinst zou zijn voor de kinderen van Essen. Het is dus tof dat dit er nu eindelijk gaat komen.”

Graag een cafeetje

“Vooral klimtoestellen vind ik stoer en leuk”, zegt Kato. "Ik hou van hangen én klimmen", zegt Meghan. Servet hoopt dat er een kabelbaan komt en enkele andere kinderen duimen voor een vlot waarmee ze zichzelf over het water naar de overkant kunnen trekken. Iedereen is het erover eens dat het een leuke plek moet worden. “Daarom zou een cafeetje ook welkom zijn. Dan kunnen we daar snoep kopen en kunnen de ouders de kleine kinderen in het oog houden.”