Deze gezondheidstests kan u binnenkort bij de apotheker krijgen

Een druppeltje bloed en we weten of we een ijzertekort hebben en misschien daarom zo moe zijn. Een plasje en we weten of een urineweginfectie die irritatie veroorzaakt. “We nemen onze gezondheid zelf in handen”, zegt Stefan Brosens van Hartmann, een van de firma’s in medische hulpmiddelen die vanaf volgende week de eerste golf aan zelftests bij de apothekers droppen. Prijzen zitten meestal tegen de 20 euro.