N-VA voert politiek met oogkleppen rond Trump

Het was zondag al duidelijk dat de verschillende excellenties van de N-VA verschillende standpunten innamen over het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Geert Bourgeois veroordeelde krachtig de maatregel van Trump om mensen uit zeven moslimlanden te weren. Francken en Jambon bleven op de vlakte. Wat meer partijdiscipline leek wenselijk.

Daarom hebben alle N-VA-politici nu een nota gekregen met richtlijnen over hoe om te gaan met Donald Trump. Op zich is daar niets mis mee. Het is voor een politieke partij van het grootste belang dat ze eensgezind naar buiten komt. Het is ook logisch dat een partij als N-VA een dergelijke nota in deze tijden meer nodig heeft dan de linkse partijen. Die kunnen het beleid van Trump neersabele. Voor N-VA ligt dat anders. Grenzen sluiten voor vluchtelingen, strenge visumplicht… de N-VA is een grote pleitbezorger van dergelijke maatregelen. En de partij krijgt voor die standpunten ook veel steun van de bevolking. Uit een enquête van Het Nieuwsblad eerder deze week bleek dat een grote meerderheid van de Vlamingen voor strengere grenscontroles is. Dat de N-VA voorzichtiger is dan de andere partijen om het beleid van Trump te veroordelen is begrijpelijk. En dat sommige reacties op zijn beleid wat overtrokken zijn, kan ook niet worden ontkend. Een boycot tegen Amerikaanse producten bijvoorbeeld is redelijk onzinnig.

En toch stuit de toon van de nota aan de N-VA parlementsleden tegen de borst. Zij mogen namelijk geen commentaar geven op de inhoud van Trumps beleid, hooguit mogen ze een opmerking maken over zijn stijl. “Tenzij beslissingen van Trump rechtstreekse gevolgen hebben voor het federale of Vlaamse niveau”, staat in de nota. Bart De Wever mocht dus wel snoeiharde kritiek leveren op het beleid van Angela Merkel, want haar uitspraken lokten immers ook vluchtelingen naar ons land. Dat Trump zijn grenzen sluit voor mensen van bepaalde landen heeft volgens de N-VA geen gevolgen voor ons. Dus zwijgen we daarover. N-VA’ers hoeven niet over de grens te kijken. Wat ze wel mogen, is het beleid van Trump gebruiken om de ‘morele hypocrisie van links’ aan te klagen. Hoe cynisch is dat nu? Dat een politicus zijn politiek standpunt laat afhangen van de mate waarin dit zijn tegenstander kan treffen!

Vlaamse politici hoeven zich niet te moeien in de Amerikaanse politiek, maar ze moeten het beleid van Trump wel aangrijpen om debatten te voeren over hoe we omgaan met onze grenzen, met vluchtelingen, met economisch protectionisme, met populisme... Als onze politieke partijen Trump gewoon gebruiken als een strategisch wapen in hun eigen politieke strijd, lopen ze met oogkleppen op. En dat is in deze tijden heel onverstandig.

Door Kris Vanmarsenille, hoofdredacteur Gazet van Antwerpen