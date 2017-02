Vierde rit in Dubai afgelast door zandstorm: "Windstoten tot 80 km per uur"

De vierde rit in de Ronde van Dubai is volledig afgelast omwille van een zandstorm, nadat donderdagavond om dezelfde reden al beslist werd om de etappe in te korten. Het Extreme Weather Protocol van de UCI werd nog voor de start toegepast, toen bleek dat de omstandigheden te onveilig waren voor de renners.

Ingekort...

De derde etappe in de Ronde van Dubai verliep donderdag al chaotisch omwille van de harde wind en bijhorende zandstormen. In de strijd om in de goede waaier te zitten, kreeg Marcel Kittel een klap van Astana-renner Andriy Grivko, die na de etappe uit de wedstrijd werd gezet. John Degenkolb sprintte uiteindelijk naar de zege.

Na afloop werd beslist om het parcours van de koninginnenrit op vrijdag te wijzigen. Die zou immers net zoals de etappe van donderdag vooral in de woestijn plaatsvinden. Omdat het daar door zandstormen erg moeilijk koersen is, werd beslist om de geplande etappe naar Hatta Dam in te korten van 172 naar 108 kilometer.

"Rekening houdend met het weer van donderdag en de voorspellingen dat het vrijdag nog slechter zal zijn, met het merendeel van de rit door de woestijn, is beslist om de rit aan te passen", klonk het toen in een persmededeling. De finish lag wel nog steeds op Hatta Dam. Een pittig klimmetje met stukken tot 17% naar omhoog, waar vorig jaar Lobato won, vóór Nizzolo, Dillier, Cancellara en Gilbert.

...en afgelast

Het peloton reed vrijdagochtend dan ook met de wagen naar de start in Hatta.

En route to the start line for @dubaitour Stage 4 - could be another tough day for the riders #DubaiTour pic.twitter.com/Np16gd394n — Aqua Blue Sport (@AquaBlueSport) 3 februari 2017

Al snel werd echter duidelijk dat wielrennen vandaag onmogelijk was, met windsnelheden tot 80 km per uur en opwaaiend zand. "Het is onmogelijk om te koersen op Hatta Dam", aldus de Italiaanse organisator RCS.

Conditions at start line #DubaiTour pic.twitter.com/Ecu4Fuw0Xq — Aqua Blue Sport (@AquaBlueSport) 3 februari 2017

Na overleg met de renners werd daarom besloten om de hele etappe af te blazen, en dus volgt er geen koninginnenrit. "Een logische beslissing" volgens Hugo Coorevits, onze man in Dubai.

De vijfdaagse rittenkoers eindigt zaterdag met een vlakke rit van 124 kilometer met start en finish in Dubai. Marcel Kittel, de winnaar van de eerste en de tweede etappe, start dan als leider in het algemeen klassement, met acht seconden voorsprong op Dylan Groenewegen.

Time to head back to the hotel. And it's a looong road ahead ???? pic.twitter.com/Hyr37yPFES — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 3 februari 2017