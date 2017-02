Verband tussen cacao en lage bloeddruk

Ranst - Eddy Van Belle brengt het verhaal over de Kunastam die dagelijks een grote hoeveelheid cacao verbruiken. Hij doet dat tijdens een lezing op maandag 6 februari vanaf 14u in Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 57 in Broechem.

De spreker is directeur en bezieler van de Choco-storymusea in Brugge, Parijs en Praag. Zo kreeg hij belangstelling voor de Kuna’s, afstammelingen van de Maya’s. Ze werden in Panama verdreven naar onherbergzame eilanden en gebergten. Ze leven op een mengsel van banaan en cacao en wetenschappers hebben aangetoond dat hun lage bloeddruk te maken heeft met de grote hoeveelheden cacao die ze dagelijks gebruiken.

Een ticket voor de voordracht kost 7 euro

Erik.dutoit@pandora.be