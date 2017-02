Gewest fluit gemeente terug over snelheidsbeperking op Oostmalsesteenweg

Ranst - Schepen voor verkeersveiligheid Tine Muyshondt (CD&V) en de hele gemeenteraad moet buigen voor het gezag van het gewest. Het reduceren van maximumsnelheid van 70 naar 50 ter hoogte van het kruispunt van de Emblemse Stapstraat met de Oostmalsesteenweg wordt niet aanvaard door de hogere overheid. Dat terwijl de plek grenst aan de lagere school van Emblem.

“Ik betreur die beslissing maar we kunnen niet anders dan er akte van nemen. We hebben in ons recent gesprek met de provinciegouverneur het probleem aangekaart maar tevergeefs. Het probleem is dat voor elke vraag om de veiligheid bij de oversteek voor de schoolkinderen te verhogen je telkens weer bij andere mensen terecht komt. We staan blijkbaar op een wachtlijst en we krijgen te horen dat we niet de enige gemeente zijn die iets willen veranderen.” Zei Muuyshondt

Ook collega Fernand Bossaerts (CD&V) die bevoegd is voor openbare werken sprak zijn ontgoocheling uit. “Voor het gewest is de doorstroming van het verkeer op de drukke Oostmalsesteenweg blijkbaar belangrijker dan de verkeersveiligheid. We hebben aan het de oversteek al een aantal ingrepen uitgevoerd. Fietsers die uit de Emblemseweg komen, moeten afstappen om de kruising te nemen die het dichtst bij de school ligt. Mogelijk is een drukknopsysteem voor verkeerslichten dat aangeeft hoe lang je moet wachten op een groen licht ook nog een optie.”

In elk geval moeten de borden die aanduiden dat je ter plekke maximaal 50 mag rijden weer weggehaald worden. Voorlopig is dat nog niet gebeurd.

Ook de oppositie toonde weinig begrip voor de ingreep van het Gewest. Luc Redig (Groen ) stelde voor om de Stapstraat af te sluiten richting Oosmalsesteenweg.”Misschien vergemakkelijkt dat de onderhandelingen”.Dat verbaasde schepen Muyshondt die repliceerde dat ze nog geen aanvraag in die richting had gekregen.

Johan De Ryck van de N-VA vond de reactie van het Gewest onbegrijpelijk.“We sturen een brief naar de bevoegde minister. Voorlopig hebben we nog geen antwoord gekregen. Ik zou alvast de 50- borden die er nu staan zo lang mogelijk laten staan.”