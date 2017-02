Hier eet je de lekkerste frieten

Is er iets waar we in het buitenland meer mee geassocieerd worden dan met frieten? Ik denk het niet. De goudgele staafjes worden overal ter wereld gemaakt, maar onze frieten zijn voor iedereen een ijkpunt. Of ze nu French fries of patat ­genoemd worden, ze toveren een glimlach op het gelaat van jong en oud en ze smaken blijkbaar het best ‘van de frituur’, met een goeie klad huisbereide mayonaise of tartaarsaus. Waar ga jij de volgende keer aanschuiven?

Het ijkpunt: Frieterij

Leonard Glazema in zijn voorbereidingskeuken waar de aardappelen worden gesneden. Foto: Wim Hendrix

The Jane krijgt concurrentie in het Groen Kwartier. Leonard Glazema brengt een frituur waar niets aan het toeval is overgelaten. In het midden van de zaak staat een pallet met zakken aardappelen en een heuse voorbereidingskeuken waar de aardappelen worden gesneden en waar het stoofvlees en enkele snacks worden huisbereid. Als er iets wordt aangekocht, is het bij topbedrijven zoals Holtkamp. De natte droom voor elke frietliefhebber.

Boomgaardstraat 204, 2600 Berchem, 0473-25.22.08, www.frieterij.be

De droom: De Marist

Jef Mols schoolde zich om van lasser tot friturist. Foto: Hans Otten

Jef Mols was een lasser uit Geel met een droom: hij wou zich toeleggen op het bakken van goudgele frieten in zijn eigen frituur. De Kempenaar schoolde zich om tot friturist, tegen de zin van zijn vriendin, en werkte drie jaar met hart en ziel aan zijn pand in het Herentalse stadscentrum. De lange wachtrijen verraden het al: hier zijn de frieten niet gewoon. De frietjes met schil en met - uiteraard - huisgemaakt stoofvlees van varkenswang zijn gewoonweg onweerstaanbaar.

Rode-Kruisstraat 38, 2200 Herentals, 0496-39.09.37

De perfectie: Frites Atelier

In verschillende Nederlandse steden opende Sergio Herman al een Frites Atelier. Vanaf 9 februari kan je ook gaan proeven in Antwerpen. Foto: rr

Aardappelen uit Zeeuwse klei zijn de beste, vindt Sergio Herman. Zijn Frites Atelier heeft al vestigingen in Nederland, maar komt ook naar Antwerpen. Perfectie is de norm. Niet alleen de frieten zijn handgemaakt, lokale kunstenaars personaliseren het geheel. Kamagurka tekent de servetten, Frederik Molenschot maakt de fornuizen en Cor Unum de keramische potten voor de sauzen. Proef zeker de frieten met pastrami en opgelegde groenten en de fantastische evocatie van een Caesar salad vermomd als bakje friet.

Korte Gasthuisstraat 32, 2000 Antwerpen, open vanaf 9 februari

De beste: De Locomotief

Naast topfrieten serveert De Locomotief ook een topfrituursnack: de Savwa. Foto: rr

Ivo Gähler is een banketbakker en nam met zijn vrouw Pascale De Locomotief over in 2002. Ze werden bekroond tot ‘beste frituur van België’ en trokken de aandacht van de getalenteerde en eigenwijze chef Wouter Keersmaekers van De Schone van Boskoop. Voor hen creëerde hij de Savwa, een topfrituursnack van varkensvlees, kip, savooikool (vandaar de naam), mosterd, jonge kaas en spek. De Savwa is ontstaan uit eenvoudige smaken en de drang om een gezonde artisanale snack te maken. Een schot in de roos.

Heuvelstraat 63, 2350 Boechout, www.frituur-delocomotief.be