Deze vrouw werd heel toevallig een stijlicoon op haar 63

De Amerikaanse Lyn Slater is 63 jaar, doceert aan de universiteit van Fordham en houdt ervan zich hip te kleden. Dat ze een stijlicoon op leeftijd zou worden, had ze echter nooit durven dromen. Heel toevallig, werd ze toch omringd door een legertje paparazzi tijdens de New Yorkse modeweek.

Tijdens een eerdere modeweek in the big apple stond Lyn buiten aan het Lincoln Centre te wachten op een vriendin. Ze droeg een opvallend ensemble van de Japanse ontwerper Yohji Yamamoton dat ze combineerde met een Chanel-tas. Op een bepaald moment was ze omringd door een groep modefotografen. “Ik was door het dolle heen”, zei Lyn in een reactie aan Today.



Watch for it...big news coming soon. #color #notavariable #coneyisland #nyc #news #influencer #digitalcreative #dreambig #tokyo Een foto die is geplaatst door Accidental Icon (@iconaccidental) op 23 Jan 2017 om 3:17 PST



“Mijn vriendin en ik begonnen te lachen. Ze zei dat ik echt een toevallig icoon was. Ik vond dat een leuke naam en gebruikte die voor mij blog”, klinkt het. De vrouw voegt eraan toe dat ze met een blog startte omdat ze maar geen magazine of website vond met inspiratie voor een slimme urban look in steden. “het is een ode aan vrouwen (zoals ik) die niet beroemd zijn, maar creatief omspringen met mode en tevreden zijn met zichzelf.”



Een foto die is geplaatst door Accidental Icon (@iconaccidental) op 18 Jan 2017 om 4:24 PST

Een foto die is geplaatst door Accidental Icon (@iconaccidental) op 7 Jan 2017 om 8:18 PST

Lyn, die vooral schrijft over beauty, mode en minder bekende ontwerpers, heeft ook een Instagramprofiel. Daarop deelt ze de coolste outfits met haar meer dan 83.000 volgers.

Een bericht gedeeld door Accidental Icon (@iconaccidental) op 3 Mei 2017 om 5:09 PDT

