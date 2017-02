Europese onderscheiding voor Antwerpse advocaat: “Meestal is titel voor grote kantoren in Brussel”

Antwerpen - De Antwerpse advocaat Jorgen Van Laer (35) heeft een Europese onderscheiding gekregen. De strafpleiter werd met zijn kantoor VLVM Advocaten door Corporate International Magazine uitgeroepen tot ‘Criminal Law Firm of the Year in Belgium’.

Het zakelijke blad Corporate International Magazine wordt volgens zijn website in meer dan 150 landen gelezen. Het reikt onderscheidingen uit in verschillende takken van het recht en houdt daarbij rekening met onder meer de reputatie, de resultaten en het sociaal engagement van de genomineerden. In de categorie Beste Belgisch Advocatenkantoor voor Strafrecht kwam dit jaar Antwerpenaar Jorgen Van Laer met zijn kantoor VLVM Advocaten als winnaar uit de bus. Van Laer, die ook bestuurder is van Act as One, de supportersvereniging van voetbalclub Antwerp, speelde als strafpleiter een belangrijke rol in dossiers als Sharia4Belgium en de zaak-Aquino, maar verdedigt ook een aantal slachtoffers in het dossier rond de aanslagen in Brussel op 22 maart vorig jaar.

“Het is opmerkelijk dat deze titel mij te beurt valt, want meestal gaat ze naar de grote Brusselse kantoren, die ook de grootste bedrijven vertegenwoordigen”, zegt Van Laer. “In die zin is het fijn om erkenning te krijgen voor het harde werk dat we als jong kantoor leveren. In het strafrecht krijgen we meestal appreciatie uit een andere hoek: die van onze cliënten.”

Aan de erkenning is geen geldprijs verbonden.