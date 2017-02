Belgische hoteluitbaters willen stop ‘laagsteprijsgarantie’ op bookingsites

De drie Belgische horecafederaties hebben aan de bevoegde minister gevraagd om een einde te maken aan de clausele van ‘laagsteprijsgarantie’ op bookingsites. Dat schrijft L’Echo.

Die clausule bepaalt dat hotels geen lagere prijs op hun eigen site mogen aanbieden dan diegene die op de onlinereserveringssites, zoals bijvoorbeeld Booking.com, vermeld staan. De hoteluitbaters hebben daardoor het gevoel dat ze niet langer meester zijn over hun prijzen, schreven ze in een brief naar het kabinet van minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s, Willy Borsus, en naar minister van Werk Kris Peeters. Volgens de sector hebben Frankrijk en Duitsland de clausule al afgevoerd.

Het kabinet van minister Borsus bevestigt dat het de brief heeft gekregen en gaat nu nagaan of “Booking.com zijn modaliteiten kan aanpassen”. Als dat niet gebeurt, sluit de minister niet uit dat er een wet komt om dat te corrigeren.