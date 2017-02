Chinezen kopen OH Leuven: “Maar niet zonder slag of stoot”

OHL heeft een voorakkoord afgesloten met een kandidaat-overnemer. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Tijd. Volgens die laatste krant gaat het om het Chinese Shanghai Naisi Investment Management Center.

Shanghai Naisi Investment Management Center is een schimmig vennootschap waarover weinig informatie te vinden is.

Dat er een voorakkoord is, staat volgens Het Laatste Nieuws letterlijk in een bijlage bij een brief die de club op 27 januari naar het college van burgemeester en schepenen en naar de gemeenteraadsleden van de stad Leuven stuurde.

‘Scheidingsaandeel’

De brief was een reactie op een aangetekend schrijven van ex-bestuurders Jan Callewaert, Bart De Smet en Johan Struyf. Die drie verlieten de club en kunnen niet akkoord gaan met het bedrag van het ‘scheidingsaandeel’ dat zij ontvingen. Het komt erop neer dat zij, bij een overname van OHL door een externe investeerder, menen recht te hebben op eenzelfde bedrag per aandeel als de huidige aandeelhouders en investeerders. De overname lijkt dus niet zonder slag of stoot te zullen gebeuren.

De club-ceo wil geen commentaar kwijt tot de “gesprekken met de investeerder helemaal afgerond zijn”.

Bij een afronding van de deal verdwijnt de achtste op 24 profclubs in buitenlandse handen.