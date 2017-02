Folder promoot fietsende handelaars

Mechelen - De stad Mechelen heeft een folder uit waarin ze alle fietsende handelaars bundelt. Het overzicht is ook online te raadplegen.

Handelaars springen steeds vaker op de fiets. Al 58 handelaars bieden hun klanten de mogelijkheid om met de fiets aan huis te leveren. Ze doen daarvoor beroep op een fietskoerier van ECOkoeriers, Bubble Post of Green Driver.

Of handelaars zetten er zelf eentje in om producten bij je thuis te leveren: Boeren & Buren, Broodbroeders, Carrefour express (Bruul), Kingslize Pizza en krantenwinkel ’t Letterke. “Op korte afstanden hebben leveringen en dienstverlening per fiets een mooie toekomst”, zegt schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA).

“Klanten kunnen handenvrij shoppen en zelf ook de fiets of openbaar vervoer gebruiken. Voor startende ondernemers is de investering in een aangepaste fietsmobiel voor de economische activiteit beperkter dan bij een gemotoriseerd voertuig. Zij vullen een nieuwe economische niche in, het peloton van handelaars en dienstverleners die hier op inspelen breidt gestaag uit.”

Mechelen heeft ook al een ondernemer die fietst om andere tweewielers op te lappen, Fietsenpech. Stadsgids Peter Meuris leidt toeristen rond in zijn Gidsfiets. Sinds kort staat op de wekelijkse markt ook De Krokfiets. En met Le Peloton de Paris in de Hoogstraat is er ook een fietsbar.

De folder is ter verkrijgen in het Huis van de Mechelaar, bij de ondernemers uit de folder en bij heel wat hotspots in de stad. Ook online kan je het overzicht raadplegen via www.shoppeninmechelen.be/fietslevering.