Restauratie kathedraal ligt opnieuw een jaar stil

Mechelen - De provincie Antwerpen en de stad Mechelen maken samen werken van een beheersplan voor de Sint-Romboutskathedraal. Dat is nodig om van de Vlaamse overheid premies te krijgen voor de restauratie. Die ligt opnieuw een jaar stil.

Van de buitenrestauratie is opnieuw bijna een fase afgerond. “Maar we wachten nog op een premie om de werken voor de volgende fases aan te besteden”, zegt bevoegd gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). Die fases omvatten de verdere restauratie van de lage gevels van de kooromgang. “Idealiter kan die in 2018 opnieuw van start gaan”, klinkt het. In afwachting zullen de werken vanaf midden deze maand opnieuw een jaar stilliggen.

In 2018 hoopt de provincie ook te starten met een proefrestauratie van het interieur, een dossier dat momenteel nog in de onderzoeksfase zit. “Voor de eigenlijke restauratie is 2019 als opstartjaar behoorlijk optimistisch. We mikken op 2020”, geeft Lemmens aan. Voor dat project kan de provincie als bouwheer een meerjarige subsidieovereenkomst krijgen, zoals de stad er eerder al eentje kreeg voor de andere historische kerken.

Daarvoor moet wel eerst een beheersplan worden opgemaakt voor het hele gebouw, zowel voor de kathedraal als de toren. De kosten daarvoor raamt de provincie op 55.000 euro, waarvoor de stad ongeveer 10.000 euro bijdraagt.