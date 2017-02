Sweet B geopend: "Passie voor koffie, gebak en lp's combineren"

Mechelen - De Mechelse binnenstad is een koffie- en theebar rijker. Vlakbij het stadhuis opende Sweet B. “Je kan bij ons ook je favoriete lp’tje opleggen en afspelen. Naast koffie een andere passie van me”, zegt Michel Liburni (32).

Sweet B, beans, bites en beats. Zo heet de zaak van Michel en zijn vriendin Eveline Vangeel (28) op de hoek van de Désiré Bouchery- en de Zakstraat. “Een project dat al langer sluimerde en organisch is gegroeid. Op een gegeven moment zit je menu’s naar elkaar door te sturen en voor ik het besefte, zaten we bij de boekhouder. Nu combineren we onze passie voor koffie, gebak en lp’s”, vertelt Michel.

Voordien werkte hij als jurist-diensthoofd bij de RVA. “En dronk ik niet van de slechte koffie op het werk, dus ging ik buiten in een koffiebar om de hoek om er eentje te drinken”, zegt hij. Koffie was en is de grote passie van Michel, een Limburger met Italiaanse roots. “In Beringen, waar ik afkomstig van ben, dronken we bij de Italiaanse verenigingen al cappuccino toen dat hier nog niet zo in was. Een koffie met een toef slagroom op, dat is het niet hé. Een lekkere koffie, daar kan ik echt van genieten. Heerlijk is dat”, vertelt Michel.

"Cursus theesommelier gevolgd"

De bonen voor zijn koffie haalt hij in Antwerpen. “Bij Kolonel Koffie, fenomenaal lekkere bonen zijn dat”, stelt hij. En voor wie geen koffie lust? Geen nood, Sweet B biedt ook een uitgebreid assortiment thee aan. “Ik heb een cursus theesommelier gevolgd, want ik lust geen koffie”, zegt vriendin Eveline. Ook het gebak, vers gebakken, neemt ze voor haar rekening. “Ik werkte bij de VDAB, maar nu sta ik mee in de zaak”, klinkt het.

Voor de beats zorgt manlief met zijn collectie elpees. “In de kelder heb ik al een hele collectie staan. Ik moet enkel de lp-speler nog opstellen. Maar klanten mogen ook zelf hun favoriete langspeelplaat meebrengen en afspelen”, legt Michel uit. Hij is dol op lp’s. “Ik moet me inhouden. Ik zou er mijn hele maandloon aan uitgeven”, zegt hij met een lach. Sweet B is van dinsdag tot en met zaterdag open, telkens van 8 tot 18u.