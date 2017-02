Sociaal Huis breidt aanbod gezonde euromaaltijden uit

Mechelen - Kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen voortaan ook in het wijk- en lokaal dienstencentrum De Schijf in Mechelen-Noord terecht voor een maaltijd van één euro. In de stad zijn er ook twee afhaalpunten bijgekomen.

Sinds mei vorig jaar wordt in het sociaal restaurant de Refuge in de Onze-Lieve-Vrouwestraat elke woensdagnamiddag een ‘maaltijd met meerwaarde Mechelen’ aangeboden, het zogenaamde MMM-menu. Het Sociaal Huis wil het project ook uitrollen in de wijken. De cateringploeg, die bestaat uit leerwerknemers, bereidt de maaltijden en levert ze voortaan elke eerste en derde woensdag van de maand af in De Schijf.

"Gezonde maaltijd aanbieden"

Op vertoon van een UiTPAS betaalt u voor deze maaltijden 3,5 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen slechts één euro, maar gezinnen moeten wel op voorhand inschrijven. Na de maaltijd vindt er in De Schijf een kinderactiviteit plaats. Een van beide woensdagen wordt een activiteit van de moedergroep gekoppeld aan de maaltijd.

“Het doel is om kinderen en hun ouders een gezonde maaltijd aan te bieden. Om ervoor te zorgen dat de groep van maatschappelijk kwetsbare ouders beter toegang krijgen tot opvoedingsondersteuning zijn dit soort initiatieven nodig”, vertelt voorzitter Koen Anciaux (Open Vld) van het Sociaal Huis.

"Levering aan huis mogelijk"

Nieuw is dat je de MMM-menu’s van de Refuge voortaan kan afhalen bij Steuntpunt Asiel en Migratie en bij ’t Sociaal Profijtje. Je moet ze wel vooraf bestellen. Dat kan sinds enige tijd ook al in de Refuge zelf, elke woensdag tussen 11.30u en 14u. “Binnenkort wordt levering aan huis mogelijk. Wij werken ook aan plannen om kindermenu’s aan te bieden in het wijk- en lokaal dienstencentrum Den Abeel in Mechelen-Zuid”, zegt Anciaux nog.