Bescheiden protest tegen uitspraken Bart De Wever

Antwerpen - Antwerpenaar Bruno Puvrez en een handvol gelijkgezinden voerden woensdag actie aan het Antwerpse stadhuis tegen de uitspraken van Bart De Wever (N-VA) over besparingen in de sociale zekerheid.

“Het was een bescheiden betoging, zoals verwacht”, zegt Puvrez, die tevreden is over de actie. “We willen duidelijk maken dat er niet bespaard mag worden op de sociale zekerheid. We hebben zelfs een alternatief. De verkoop van de aandelen van BNP Paribas Fortis brengt 9 miljard euro op. Start als overheid een Belfius-coöperatieve op waar de Belg aandelen in kan kopen voor 2.500 euro. Als 1 miljoen Belgen dat doen en je spreidt dat over drie jaar, dan is iedereen tevreden.”

Tijdens de protestactie ging er ook een petitie rond. Op 8 maart plant Puvrez een nieuwe actie.