Bastille in het Sportpaleis: meebrullen met treurige liedjes

De Britse synthpopgroep Bastille heeft woensdagavond in een vol Sportpaleis in Antwerpen een opzwepend en bombastisch concert gespeeld.

Foto: Jan Van der Perre

De groep rond songschrijver Dan Smith opende meteen met de hits Send them off en Laura Palmer. Daarbij werd de meezingfactor goed gesoigneerd, maar het was slechts een voorbode voor de visuele hoogstandjes die nog zouden volgen.

Bij het vijfde nummer Flaws dook Smith het publiek in. Dat was te volgen op een van de twee brede beeldschermen op het podium. Op het onderste scherm zagen de mensen op de voorste rijen zichzelf gek worden omdat ze Smith konden aanraken. Op het bovenste scherm werden containers met het logo van Bastille - dat veel weg heeft van de letter A - op elkaar gestapeld. Een mooie (onbedoelde?) verwijzing naar de haven van Antwerpen.

Bij de ballade Two evils gingen smartphonelichtjes gewillig in de hoogte, en bij Things we lost in the fire grepen de armen van de vele twintigers en dertigers in de zaal vlotjes naar de lucht.

Justin Bieber

Bastille spreekt met zijn toegankelijke en melodieuze pop vooral een publiek aan dat tienersterretjes zoals Justin Bieber is ontgroeid, en klaar is om naar meer volwassen muziek te luisteren.

Want Dan Smiths teksten hebben wel degelijk diepgang. De meeste van zijn liedjes klinken vrolijk en meezingbaar, maar achter die aanstekelijke melodieën gaan soms erg donkere teksten schuil. “In jouw armen vergeet ik hoe koud deze wereld wel kan zijn”, zingt hij in Warmth. En in het euforische Good Grief slaagt de Londenaar er zelfs in om meer dan tienduizend mensen uit volle borst ‘Every minute and every hour, I miss you’ te laten scanderen.

Foto: Jan Van der Perre

Het werd nog gekker toen Dan Smith het middenpodium opklom om een cover van het feestnummer Rhythm of the night van Corona in te zetten. Een deel van het zittende publiek veerde recht en zong mee. Ook een man met een Iron Maiden-t-shirt keek goedkeurend toe. Een brede muzieksmaak moet je koesteren.

Niet straf genoeg

Verlieten wij het Sportpaleis in een euforische bui? Dat nu ook weer niet. Bastille heeft veel degelijke songs, maar na een uurtje begon de muzikale afwisseling iets te mager uit te vallen. En sommige songs verdronken iets te veel in bombast, of waren simpelweg niet straf genoeg. Daar konden zelfs de drie blazers die de groep had meegebracht, niets aan veranderen. Dan Smith is een goede songschrijver, maar nog lang geen genie.

Maar die mindere punten haalden de amusementswaarde zeker niet naar beneden. Toen afsluiter en superhit Pompeii door de boxen knalde - ja hoor, ook mijnheer Iron Maiden stond klappend recht - waren de zwakkere momenten al lang vergeven.

Als deze band zijn geluid een beetje kan verbreden, ligt de weg naar langdurige roem open.