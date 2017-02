Egypte plaatst zich na strafschoppen als eerste voor finale van Afrika Cup

Egypte heeft zich woensdagavond ten koste van Burkina Faso geplaatst voor de finale van de AfriKa Cup. Na 120 minuten voetbal in het Gabonese Libreville stond het 1-1 gelijk, waarna Egypte zich iets koelbloediger toonde in de strafschoppenreeks (4-3). Donderdag staat de andere halve finale tussen het Kameroen van Hugo Broos en Ghana op het programma.

Bij Egypte stond Mohamed Trezeguet, door Moeskroen gehuurd van Anderlecht, opnieuw in de basis. Na zeventien minuten zag Trezeguet zijn kans schoon om zijn land op voorsprong te zetten, maar zijn poging strandde op de paal. Bij Burkina Faso kwam ook Aristide Bancé (ex-aanvaller van Lokeren en Beerschot) dicht bij een doelpunt, met een acrobatische omhaal in de 26e minuut.

Uiteindelijk werd er pas een eerste keer gescoord in de tweede helft. Een knappe aanval aan Egyptische zijde werd door AS Roma-vedette Mohamed Salah enig mooi in de winkelhaak getrapt in de 67e minuut. Het antwoord van Burkina Faso liet niet lang op zich wachten en in de 73e minuut was het Bancé die een voorzet knap op de borst controleerde, om daarna de 44-jarige Egyptische doelman El-Hadary kansloos te laten en de wedstrijd naar verlengingen te brengen.

In de verlengingen werd niet meer gescoord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daarin toonde Egypte zich iets koelbloediger dan Burkina Faso door maar één strafschop te missen, tegenover twee missers aan Burkinese zijde.