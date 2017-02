Helft van scholieren in hoger secundair is meerderjarig

In Antwerpen is maar liefst 46% van alle leerlingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs (de hoogste vier jaren dus) meerderjarig. Dat heeft spijbelambtenaar Najib Chakouh berekend.

In absolute cijfers gaat het om 12.395 scholieren die 18 jaar zijn of ouder op een totaal van 26.333 in de vier hogere jaren in het secundair, constateert Najib Chakouh in zijn spijbelrapport voor het schooljaar 2014-2015. “Zij zijn dus niet meer leerplichtig. Er is ook een nauw verband met cruciale problemen als spijbelen, schooluitval en jongeren die stoppen zonder een diploma te hebben behaald”, zegt Chakouh.

Het aandeel meerderjarige leerlingen loopt op tot 84% in het deeltijdse beroepsonderwijs in Antwerpen en bedraagt nog altijd 28% in de vier hoogste jaren van het ASO. Bij het technisch onderwijs is het ongeveer de helft, in het beroepsonderwijs nog iets meer.

Reken je alle leerlingen mee, ook die van de eerste twee jaar secundair, dan is nog altijd 34% meerderjarig. Een snelle berekening op basis van de statistieken van het departement Onderwijs leert dat dit voor heel Vlaanderen maar 11% is. Het grote verschil heeft te maken met de andere samenstelling van de bevolking. Antwerpen telt veel meer gezinnen uit lagere socio-economische groepen, vaak ook allochtonen. De kinderen daarvan zitten vaker in het beroepsonderwijs – uit eigen keuze of omdat hen is aangeraden die richting te volgen – en daar is de achterstand door zittenblijven het grootst.