‘Het Huis’ staat in derde seizoen in Zuid-Afrika

Na twee seizoenen houdt tv-maker Eric Goens het voor bekeken met Het Huis. Niet met het programma, maar met de locatie: Goens ruilt de al behoorlijk idyllische Leuvense rand in voor het oogverblindende Zuid-Afrika.

Zeg niet langer Het Huis, maar Die Huis, op z’n Zuid-Afrikaans. Want Eric Goens bevestigt dat hij zijn bekende gasten niet langer zelf naar hun bestemming brengt in een oude Citroën DS, maar hen gewoon laat overvliegen. Hij vond een nieuwe locatie voor zijn populaire Eén-programma in Wellington, een vallei aan de voet van de Groenberg in Zuid-Afrika, langs de oevers van de Kromme Rivier.

De stad, gelegen in West-Kaap op twintig minuten rijden van Paarl, is bekend voor haar wijn- en olijfgaarden en kaasboeren. Goens zegt dat de locatie van zo’n “hemelse schoonheid” en “paradijselijkheid” getuigt dat de laatste twijfelaars finaal door de knieën gingen toen ze te zien kregen waar de opnames zouden plaatsvinden.

Het is geen verrassing dat Goens Het Huis van de grond licht en 13.500 kilometer zuidwaarts weer neerzet: een derde seizoen had op dezelfde locatie in België perfect gekund, maar de tv-maker wil voorkomen dat het programma in herhaling valt. Om die reden trok hij ook de stekker uit zijn programma Kroost, waarvan hij pas na lang aandringen van tv-zender Vier een derde seizoen maakte.

In het geval van Het Huis kon Goens onmogelijk het licht uitdraaien: de VRT was te zeer vragende partij na een tweede seizoen waarvan zes van de negen afleveringen boven het miljoen kijkers gingen. Bovendien maakte Het Huis elke keer zijn reputatie waar: het wil bekende gezichten laten zien zoals we die nooit of zelden zagen. Stan Van Samang sprak voor het eerst over de borstkankervan zijn vriendin, Philippe Geubels verbaasde iedereen met zijn getuigenis over de vroege dood van zijn moeder en Erik Van Looy deed een opmerkelijke biecht over “het niet vinden van geluk waar het wel was”.

Geen bijkomende gasten

De formule van Het Huis is ook niet heilig: Goens zal in het derde seizoen géén bijkomende gasten uitnodigen, zoals de ouders en de broer van Tom Waes, die in het eerste seizoen zelf als gast opdook bij atlete Marieke Vervoort. In een aantal gevallen leverde de komst van zo’n gast een meerwaarde op, maar bij momenten doorbrak het ook de intimiteit.

Het derde seizoen van Het Huis krijgt tien afleveringen en is ten vroegste dit najaar op Eén te zien.