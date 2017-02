Kobe Ilsen brengt nacht door in slaapkliniek

Wie Kobe Ilsen (35) volgt op Instagram, schrok gisteren even. De Eén-presentator deelde een foto vanuit het UZA, waar hij met een hoofd vol draden, tubes en plakkers in een ziekenhuisbed lag.

Het bericht lokte ongeruste reacties uit, maar al gauw bracht Ilsen zelf duidelijkheid. Hij is niet ziek, maar had voor het tweede seizoen van Over Eten een nacht in de slaapkliniek doorgebracht.

“Hopelijk hebben ze mijn dromen niet kunnen zien, want handig slapen is dit niet”, schreef hij erbij. Het tweede seizoen van Over Eten, dat Ilsen samen met Danira Boukhriss presenteert, wordt begin april op Eén verwacht.