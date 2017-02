Bedienden postkantoor weigeren pakket mee te geven aan Spaanse vrouw

Turnhout -

Rocío Francisco Cordón, een Spaanse vrouw die al jaren in België woont, mocht in het postkantoor in Turnhout een aangetekende zending niet meenemen omdat ze haar identiteit enkel met een Spaanse identiteitskaart kon bewijzen. Volgens bpost hebben de kantoorbedienden de regels correct opgevolgd. “Dit is in strijd met het vrij verkeer van personen, goederen en diensten in de Europese Unie”, reageert juriste An Declercq van de Gezinsbond.