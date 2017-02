Slimme meters doen stroomfactuur pieken

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) hoopt vrijdag tot een beslissing te komen over de invoering van slimme elektriciteitsmeters. Die zouden al vanaf 1 januari 2019 worden geïntroduceerd. Over de kostprijs zegt hij nog niets. Maar nu al is duidelijk dat die via de stroomfactuur verrekend zal worden.

Eigenlijk had Tommelein beloofd om vorige herfst al met een beslissing over de invoering van de slimme meters te komen. België loopt immers hopeloos achter op andere landen. Volgens de minister kan dat echter een voordeel zijn: we kunnen leren uit hun ervaring, én de meters zijn intussen goedkoper geworden.

Radiogolven

Op zo’n slimme meter kunt u digitaal aflezen hoeveel stroom u verbruikt. Hij maakt via radiogolven verbinding met uw distributienetbeheerder, die zo perfect weet waar hoeveel stroom verbruikt wordt, welke zonnepaneleninstallaties hoeveel elektriciteit op het net plaatsen en waar er een panne is.

Minister Tommelein wil de uitrol ervan beginnen op 1 januari 2019 bij alle nieuwbouwprojecten en grote verbouwingen, bij bezitters van zonnepanelen en bij mensen met een budgetmeter. Volgens kenners is dat zowat één Vlaams gezin op de vijf.

Over de kostprijs wil de minister nog niets zeggen. Hij zegt enkel dat het een basismodel wordt, waar u zelf eventueel wat toeters en bellers bij kan laten installeren. “De digitale meters moeten betaalbaar zijn.”

Topman Thierry Van Craenenbroeck van energieregulator Vreg schat dat één meter zo’n 200 euro zal kosten. Daar komen ook de ­installatiekosten nog bovenop.

Zonnepanelen

Wat de invoering tot nu toe tegenhield, was dat eigenaars van zonnepanelen het voordeel van de terugdraaiende teller kunnen verliezen. Maar Tommelein maakt zich sterk dat ze geen verlies zullen lijden. “Het komt erop aan een nieuw systeem te lanceren dat minstens even interessant is als het huidige”, zegt hij. “Ik werk al maanden aan het creëren van een draagvlak voor ­hernieuwbare energie. Ik wil niet dat dit weer onderuitgehaald wordt.”